Lažna 'tehnična pomoč' občanu izpraznila račun

Policija v zadnjem obdobju ponovno zaznava povečano število goljufij na spletu. Spletni goljufi na naključne telefonske številke pošiljajo kratka SMS-obvestila ali elektronska sporočila, v katerih se predstavljajo v imenu slovenskih bank ali npr. kot tehnična pomoč spletnih ponudnikov ipd. Potencialne žrtve pozovejo k posodobitvi oziroma nadgradnji e-banke, kar storijo s klikom na priloženo spletno povezavo. Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran, ki so jo izdelali spletni goljufi in je identična spletni strani e-banke, ki jo sicer uporablja pravna oseba. Po vnosu zahtevanih podatkov goljufi po telefonu pokličejo kontaktno osebo ter se v slovenskem jeziku predstavijo kot tehnična pomoč banke. Na tak način pridobijo vse potrebno za nepooblaščen vstop v spletno banko in v nadaljevanju izpraznijo bančni račun, je Božnik dodal že slišano opozorilo.

Tudi Koprčan žrtev spletne goljufije

V petek se je na koprski policijski postaji zglasil občan in prijavil spletno goljufijo, s katero je bil oškodovan za večji znesek. Kot se je izkazalo, ga je v zadnjega pol leta večkrat kontaktirala neznana oseba in ga nagovarjala k domnevno donosnim vlaganjem v različne surovine in kriptovalute. Prepričala ga je, da je v tem času opravil več nakazil na račune različnih podjetij v različnih državah, je sporočila predstavnica PU Koper Anita Leskovec.

"V tem času ga je ta oseba večkrat kontaktirala in mu pošiljala različne grafe in bilance, ki so prikazovale rast njegovega vložka. Ko je oškodovanec želel izplačilo dobička, pa se je zataknilo, saj ga je oseba pričela pozivati, da mora predhodno plačati razne pristojbine in davke v večjem znesku. V tem trenutku je oškodovanec posumil, da je žrtev spletne prevare, in se je odločil, da zadevo prijavi policiji," je še dodala.

Tudi v tem primeru preiskava še poteka.