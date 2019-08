Tek pred biki usoden za gledalca

Tek pred biki v španskem Cuellarju se je tragično končal za enega od gledalcev. 62-letnika je razdražena in prestrašena žival večkrat nabodla v predel prsi in vratu in mu zadala smrtne rane. "Nismo mu mogli pomagati," je dejal župan mesteca.

Po teku pred biki je sicer najbolj znana Pamplona na severu Španije, a podobne prireditve potekajo tudi po drugih krajih po Španiji. Med drugim v Cuellarju, mestu s slabimi 10 tisoč prebivalci 150 kilometrov severno od Madrida. In prav tam se je danes "zabava" končala na najslabši možen način. Ena od živali je namreč 62-letnega gledalca podrla in ga nato večkrat nabodla na roge. Zaradi hudi poškodb v predelu prsi in vratu mu ni bilo mogoče pomagati, je po tragediji povedal župan Cuellarja Carlos Fraile. Nesrečni moški se teka ni udeležil, ampak ga je zgolj spremljal kot gledalec. Od leta 1911, ko so začeli voditi evidenco, so biki na tovrstnih prireditvah po Španiji ubili najmanj 16 ljudi.