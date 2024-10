'Tekmovanje hlapov': mrtvo pijani za volanom

V tokratni kroniki dolenjskih policistov kar mrgoli primerov ne zgolj opitih, ampak že mrtvo pijanih voznikov, ki so menili, da so sposobni za vožnjo. Rekorder je napihal 2,8 promila, nekdo se mu je približal z 2,6, še par "junakom" pa je merilnik pokazal nad dva promila (podatki v miligramih alkohola na liter izdihanega zraka v nadaljevanju).

Trebanjski policisti so bili v petek okoli 16.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti med Dobrničem in Žužemberkom pri odcepu za Lisec. Ugotovili so, da je 32-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo ter v prometni znak. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom in je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,27 miligramov alkohola (2,6 g/kg), je sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Pol ure kasneje so brežiški policisti v Čatežu ob Savi obravnavali 37-letnika, ki se je nedostojno vedel, grozil policistom in ni upošteval opozoril. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva ter ga odpeljali v prostore za pridržanje. V litru izdihanega zraka je imel 1,00 miligramov alkohola (2,08 g/kg), je sporočila Drenik Rangusova.

Nekaj po 20. uri so jih obvestili o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila, ki je vijugala po cesti, menjavala prometne pasove, potem pa zapeljala z avtoceste proti Brežicam, kjer je nadaljevala z nezanesljivo vožnjo in peljala vzvratno po cesti. Policisti so se nemudoma odzvali, nevarno voznico izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 29-letno kršiteljico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,82 miligramov alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.



Istega dne so imeli opravka tudi s 36-letnikom, ki je vozil pod vplivom drog. Ustavili so ga okoli 14. ure med kontrolo prometa na izvozu z avtoceste Dobruška vas, nanj pa so postali pozorni zaradi nezanesljive vožnje. Izkazalo se je tudi, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, je petkovo "zbirko" zaključila predstavnica dolenjskih policistov.



Pestra je bila tudi sobota. Med kršitelji izstopa rekorder z 2,8 promila, ki je okoli 17.40 na Topliški cesti v Novem mestu povzročil prometno nesrečo. "Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 42-letni voznik kombija, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 71-letni voznik. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,33 miligramov alkohola (2,8 g/kg)," je zapisala Drenik Rangusova. Dodala je, da so mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje ter da nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. V pripravi je kazenska ovadba.

Prvo sobotno nesrečo, za katero lahko okrivimo alkohol, so sicer obravnavali že ob osmih zjutraj. V Gorenji Brezovici na območju Šentjerneja je 28-letni voznik kombija trčil v ograjo ob stanovanjski hiši in jo podrl. V litru izdihanega zraka je imel 0,57 miligramov alkohola (1,2 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in uvedli prekrškovni postopek.

Nekaj pred 14. uro so bili obveščeni o padcu voznika mopeda pri Dolenjem Karteljevem. 56-letnik, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligramov alkohola (1,8 g/kg), je vozil preblizu desnemu robu vozišča in zato izgubil oblast nad mopedom, padel in se hudo poškodoval.

Ob 17.30 so dobili obvestilo, da na avtocestnem priključku Kronovo za smer Ljubljana voznik osebnega avtomobila vozi nezanesljivo, vijuga po cesti in ogroža ostale udeležence v prometu. Odzvali so se novomeški policisti, ki so kršitelja izsledili in izločili iz prometa. Ugotovili so, da gre za 43-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,02 miligramov alkohola (2,1 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.



Soboto je nekaj pred 21. uro zaključil 66-letnik, ki je med Semičem in Stransko vasjo zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, se večkrat prevrnil, potem pa nadaljeval z vožnjo. Povzročitelja nesreče so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,91 miligramov alkohola (1,9 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo ter zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. "Zakon o pravilih cestnega prometa za ugotovljene kršitve določa globo v višini 1.820 evrov. Kršitelju se izreče tudi 18 kazenskih točk," je še pripisala predstavnica PU Novo mesto.