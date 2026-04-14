Črna kronika

Telefonski klic in več kot 16.000 evrov izgube

Nova Gorica, 14. 04. 2026 15.45 pred 33 minutami 2 min branja 4

L.M.
Klic

Na Goriškem so obravnavali nov primer spletne goljufije s kriptovalutami, v katerem je neznani storilec državljana prepričal v namestitev aplikacije, s čimer si je pridobil dostop do bančnih podatkov in ga oškodoval za več kot 16.000 evrov. Policija opozarja na vse pogostejše in prepričljive spletne prevare ter svetuje previdnost pri neznanih klicih in namestitvi sumljive programske opreme.

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so v soboto obravnavali primer spletne goljufije, povezane s kriptovalutami, v katerem je bila fizična oseba z Goriškega oškodovana za več kot 16.000 evrov. Neznani storilec je oškodovanca poklical po telefonu in ga obvestil o domnevnem dobičku iz trgovanja s kriptovalutami. V pogovoru ga je prepričeval, da naj bi imel na znani platformi za spremljanje kriptovalut CoinMarketCap večjo vsoto denarja, ki jo mora le še "urediti" oziroma sprostiti za izplačilo.

Nato je drugi neznani storilec oškodovanca z iste telefonske številke usmeril, da je na svoj mobilni telefon po njegovih navodilih namestil omenjeno aplikacijo. S tem je neznani storilec neupravičeno pridobil dostop do njegovega mobilnega telefona in bančnih podatkov. Spletni goljuf mu je nato obljubljal dodatna nakazila oziroma priliv večjih denarnih sredstev na bančni račun, medtem pa je z zlorabo pridobljenega dostopa do transakcijskih računov izvedl več nepooblaščenih transakcij in ga oškodoval za več kot 16.000 evrov. Ko je oškodovanec ugotovil, da gre za prevaro, je nemudoma kontaktiral svojo banko in blokiral račun. Policija okoliščine goljufije po 211. členu Kazenskega zakonika RS še preiskuje.

Kriptovalute
Na Policiji opozarjajo, da so tovrstne prevare vse pogostejše in bolj prepričljive. Goljufi se pogosto predstavljajo kot predstavniki kripto platform ali finančnih storitev ter v slabši slovenščini zatrjujejo, da ima posameznik na virtualni denarnici več tisoč evrov, ki jih lahko izplača po namestitvi določene programske opreme. Prav z namestitvijo aplikacij za oddaljen dostop si omogočijo popoln nadzor nad napravo, dostop do spletne banke in možnost prenosa sredstev z računov žrtev.

Policija zato občanom svetuje, naj ne sprejemajo neznanih telefonskih klicev, zlasti iz tujine ali z neznanih številk, naj nemudoma prekinejo pogovor ob ponudbah o zaslužku s kriptovalutami, ne nameščajo programov za oddaljen dostop na zahtevo neznancev ter nikomur ne omogočajo upravljanja svojih naprav ali dostopa do bančnih podatkov. V primeru oškodovanja naj oškodovanci zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo, se čim prej obrnejo na banko za blokado računov in primer prijavijo policiji.

Infiltrator
14. 04. 2026 16.19
To pocno požrešnezi ki so denar dobili z kakim ne delom ....
YouRangMyLord
14. 04. 2026 16.12
To počnejo tisti naivneži, ki so se vklučili v kripto piramido preko posrednikov. Tisti, ki si je sam ustvaril kripto račun in sam vrti in upravlja s svojim računom, nikoli ne bo nasedal na take klice in zahteve po namestitvah aplikacij na svoj telefon. Ljudje ne bodite naivni, ne nasedajte takim klicem in zahtevam po nameščanju dodatnih aplikacij, pa vas ne bodo orajbali.
mackon08
14. 04. 2026 16.12
Še premalo so mu vzeli pa kje ta živi?
a res1
14. 04. 2026 16.11
Prinas lahko nasedeš že klicom iz banke, ki ti ponujajo KLIK. Potem pa ugotoviš, da za tem stoji študemt s pooblastili banke.
