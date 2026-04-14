Telefonski klic in več kot 16.000 evrov izgube

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so v soboto obravnavali primer spletne goljufije, povezane s kriptovalutami, v katerem je bila fizična oseba z Goriškega oškodovana za več kot 16.000 evrov. Neznani storilec je oškodovanca poklical po telefonu in ga obvestil o domnevnem dobičku iz trgovanja s kriptovalutami. V pogovoru ga je prepričeval, da naj bi imel na znani platformi za spremljanje kriptovalut CoinMarketCap večjo vsoto denarja, ki jo mora le še "urediti" oziroma sprostiti za izplačilo.

Nato je drugi neznani storilec oškodovanca z iste telefonske številke usmeril, da je na svoj mobilni telefon po njegovih navodilih namestil omenjeno aplikacijo. S tem je neznani storilec neupravičeno pridobil dostop do njegovega mobilnega telefona in bančnih podatkov. Spletni goljuf mu je nato obljubljal dodatna nakazila oziroma priliv večjih denarnih sredstev na bančni račun, medtem pa je z zlorabo pridobljenega dostopa do transakcijskih računov izvedl več nepooblaščenih transakcij in ga oškodoval za več kot 16.000 evrov. Ko je oškodovanec ugotovil, da gre za prevaro, je nemudoma kontaktiral svojo banko in blokiral račun. Policija okoliščine goljufije po 211. členu Kazenskega zakonika RS še preiskuje.