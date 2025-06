'Terapevtka' iz Šiške: zamotila s pogovorom in ukradla 2000 evrov

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

"Na Policijski upravi Ljubljana opažamo pojav drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni," so opozorili s Policije in dodali, da "občanom svetujemo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore".