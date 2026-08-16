Terensko vozilo zdrselo v prepad, voznik umrl

Policisti Policijske postaje Bovec so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je voznik osebnega vozila znamke Land Rover nizozemskih registrskih številk peljal po kolovozu, ki vodi po pobočju od Stola oziroma od planine Božca proti Starijskemu vrhu in vodi do vasi Staro Selo.

Po nekaj kilometrih vožnje po enem od kolovozov od odcepa pod vzletiščem za jadralne padalce na Stolu proti Kobaridu je pripeljal do kovinskih vrat, od tam naprej pa je omenjena cesta neprevozna, ter se ustavil in nato zapeljal nekoliko vzvratno. Pri tem je s prednjim desnim kolesom zapeljal na rob prepadnega pobočja in vozilo ustavil. Nato je vozilo z avtomobilskim vitlom, jeklenico in jermenom pritrdil na bližnji grm ter ga poskušal izvleči z nevarnega območja. Ob tem je sedel v vozilu, navajajo policisti v sporočilu za javnost.

Med manevrom vitlanja je vozilo zdrsnilo čez rob pobočja in se skupaj z voznikom skotalilo več deset metrov v globino, kjer je obstalo. V reševanje je bilo vključenih 10 članov GRS Tolmin ter 14 članov PGD Kobarid in PGD Breginj, ki so locirali vozilo. Zaradi nedostopnega terena, na katerega se je odkotalilo vozilo, je bil v reševanje vključen tudi helikopter Letalske policijske enote.

Na strmem pobočju, približno 100 metrov od mesta zdrsa, so našli moškega, ki ni kazal znakov življenja, na kraju je kasneje zdravnik potrdil njegovo smrt. Vozilo so našli približno 250 metrov od mesta zdrsa. Pokojnega so kasneje s policijskim helikopterjem prepeljali v Tolmin, kjer ga je prevzela pogrebna služba.

V nadaljnjem identifikacijskem postopku so ugotovili, da gre za 59-letnega državljana Nizozemske. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti. O tragičnem dogodku so seznanili tudi pristojne pravosodne organe.

Policisti Policijske postaje Bovec so tujo krivdo izključili in bodo o tragičnem dogodku s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.