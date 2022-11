Nova ovadba v zadevi Tekačevo: poleg Kamenika sumijo še eno osebo

S pomočjo napredka v tehnologiji so policisti iz predmetov in bioloških sledi, najdenih na prizorišču, uspeli izločiti sledi vsaj še ene druge osebe (za katero policisti vedo, da ni pripadala Kristijanu Kameniku).

Policisti so še sporočili, da je bila štiriletna kriminalistična preiskava izjemno obsežna. Ker naj bi osumljenec prebival na Hrvaškem, so slovenski preiskovalci sodelovali tudi s hrvaškimi varnostnimi organi.

Kljub temu, da sodišče minuli teden ni želelo prekiniti sojenja Kameniku in združiti obeh postopkov, ima očitno tožilstvo v rokah toliko dokazov, da želi na zatožno klop v primeru Tekačevo posesti dva obtoženca.

"Znanost in tehnologija sta nam omogočila, da smo pred kratkim prišli do genetskega materiala te dotične osebe, prej to ni bilo možno. Potem pa je bilo treba raziskovati dodatne okoliščine. Morate se zavedati, da so pri tem dejanju sodelovale najmanj tri, lahko tudi štiri osebe. Identiteta teh oseb še vedno ni ugotovljena," je dejal tožilec Gorazd Kacijančič.