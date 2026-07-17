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Črna kronika

Težave s padalom pri skoku z letala, z visoko hitrostjo udaril ob tla

Šentvid , 17. 07. 2026 16.31 pred 28 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Policijski trak

V Šentvidu pri Stični se je zgodila huda nesreča pri skoku s padalom z letala. Padalec je namreč med skokom naletel na težave, nato pa z visoko hitrostjo udaril ob tla. Na kraju je zaradi hudih poškodb umrl.

Uprava RS za zaščito in reševanje je na spletni strani sporočila, da se je okoli 15.30 v Šentvidu pri Stični, občina Ivančna Gorica, zgodila huda nesreča pri športnih, rekreativnih in adrenalinskih aktivnostih.

Pri skoku z letala je namreč padalec naletel na težave s padalom in z visoko hitrostjo udaril ob tla.

Posredovali so gasilci PGD Šentvid pri Stični, reševalci nujne medicinske pomoči in policija, ki so kraj dogodka zavarovali in oživljali poškodovanega padalca. Oseba je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

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