Težave s padalom pri skoku z letala, z visoko hitrostjo udaril ob tla

Uprava RS za zaščito in reševanje je na spletni strani sporočila, da se je okoli 15.30 v Šentvidu pri Stični, občina Ivančna Gorica, zgodila huda nesreča pri športnih, rekreativnih in adrenalinskih aktivnostih.

Pri skoku z letala je namreč padalec naletel na težave s padalom in z visoko hitrostjo udaril ob tla.

Posredovali so gasilci PGD Šentvid pri Stični, reševalci nujne medicinske pomoči in policija, ki so kraj dogodka zavarovali in oživljali poškodovanega padalca. Oseba je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.