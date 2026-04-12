Težave zaradi psov: prvi povzročil nesrečo, drugi poškodoval sosedovo kokoš

Primorski policisti so imeli v zadnji dneh delo (tudi) zaradi psov.

V petek ob 10.56 so bili napoteni v eno izmed naselij v okolici Divače, kjer se je zgodila prometna nesreča. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 25-letnemu vozniku osebnega avtomobila pri vožnji skozi naselje nenadoma pred vozilo pritekel večji pes. Voznik je kljub zaviranju trčil v psa, pri čemer je na vozilu nastala manjša poškodba, pes pa je s kraja pobegnil. V nadaljevanju so policisti ugotovili, da je lastnik psa 71-letni moški, v času nesreče pa je bila z njim na sprehodu njegova žena. Pes je med sprehodom pobegnil in stekel na cesto, saj psa ni imela na povodcu. 63-letni skrbnici psa so policisti zaradi kršitve določil Zakona o zaščiti živali izdali plačilni nalog, saj ni zagotovila, da žival ne ogroža varnosti premoženja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.