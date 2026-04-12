Črna kronika

Težave zaradi psov: prvi povzročil nesrečo, drugi poškodoval sosedovo kokoš

Divača / Postojna, 12. 04. 2026 15.43 pred 16 dnevi 2 min branja 9

Avtor:
Ti.Š.
Pes je napadel sosedovo kokoš. (Fotografija je simbolična)

V okolici Divače je 25-letnemu vozniku pri vožnji skozi naselje pred vozilo pritekel večji pes. Voznik je kljub zaviranju trčil vanj, pes pa je pobegnil. Policisti so ugotovili, da se je v času nesreče z njim sprehajala 63-letna ženska, ki ji je pes pobegnil, ker ga ni imela na povodcu. Iz okolice Postojne pa je može v modrem na pomoč poklical moški, ki je prijavil, da je sosedov pes napadel njihovo kokoš.

Primorski policisti so imeli v zadnji dneh delo (tudi) zaradi psov.

V petek ob 10.56 so bili napoteni v eno izmed naselij v okolici Divače, kjer se je zgodila prometna nesreča. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 25-letnemu vozniku osebnega avtomobila pri vožnji skozi naselje nenadoma pred vozilo pritekel večji pes. Voznik je kljub zaviranju trčil v psa, pri čemer je na vozilu nastala manjša poškodba, pes pa je s kraja pobegnil. V nadaljevanju so policisti ugotovili, da je lastnik psa 71-letni moški, v času nesreče pa je bila z njim na sprehodu njegova žena. Pes je med sprehodom pobegnil in stekel na cesto, saj psa ni imela na povodcu. 63-letni skrbnici psa so policisti zaradi kršitve določil Zakona o zaščiti živali izdali plačilni nalog, saj ni zagotovila, da žival ne ogroža varnosti premoženja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

FOTO: Shutterstock

V petek ob 17.37 pa so bili policisti napoteni v eno od vasi v okolici Postojne, od koder je klical moški in prijavil, da je njihovo kokoš napadel sosedov pes, ki ni bil na povodcu. "Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je prijavitelj na dvorišču hiše zagledal manjšega psa, ki je v gobcu držal kokoš ter se z njo odpravil proti sosednji hiši. Prijavitelj je stekel za njim, nakar je pes poškodovano kokoš spustil in stekel domov," so v poročilu zapisali primorski policisti. Zoper 39-letnega lastnika psa so zaradi kršitve določb Zakona o zaščiti živali uvedli hitri postopek ter o ugrizu pisno obvestili UVHVVR.

pes povodec nesreča sprehod kokoš
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
12. 04. 2026 19.44
In kaj je tukaj spornega?Normalno,da pes napade kokoš ali mačko.To je stvar narave.
Odgovori
-8
1 9
Darko32
13. 04. 2026 08.15
Ja ampak tukaj je potrebno narediti piko. Pes v naselju mora biti privezan.
Odgovori
+7
7 0
Slavko BabIč
12. 04. 2026 19.06
Novica dneva! Poškodoval sosedovo kokoš! Za na prvo stran!
Odgovori
+2
7 5
Darko32
13. 04. 2026 08.16
POLICAJi opravičujejo svojo delo na takšen način.
Odgovori
-1
3 4
bazilika555
12. 04. 2026 18.10
Ne morš verjet, "pes poškodoval kokoš"...Ha, ha...! Siser pa resno: pse na povodce, brez izjeme!!!
Odgovori
+8
11 3
mmickica
12. 04. 2026 18.32
Kaj je tu smesno?
Odgovori
+0
6 6
oježeš
12. 04. 2026 17.06
Ljudje so vedno bolj nenormalni.
Odgovori
+6
8 2
txoxnxy
12. 04. 2026 16.22
Ko so bili še na ketnah se to ni dogajal .
Odgovori
+8
15 7
flojdi
12. 04. 2026 15.46
Boga putka.ko bo v župi ji ne bo hudega
Odgovori
+0
10 10
