Težke noge in prazne denarnice: 1200 evrov globe poravnal na kraju

Ljubljanski prometni policisti so na velikonočni ponedeljek izvedli krajši poostren nadzor hitrosti in upoštevanja varnostne razdalje na avtocesti pri Podutiku, kjer so zaznali kar 31 kršitev, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Najhitrejšemu vozniku so izmerili kar 175 km/h, in sicer na odseku, kjer je hitrost omejena na 100 km/h. Globo v višini 1200 evrov je tujec poravnal na kraju, dobil pa je tudi devet kazenskih točk.

Isti dan so izmerili tudi voznika osebnega vozila, ki je dopoldan najprej prekoračil hitrost na avtocesti pri Blagovici (vozil je 160 km/h pri omejitvi 130 km/h), popoldan pa še na severni ljubljanski obvoznici (vozil je 145 km/h pri omejitvi 110 km/h).



"Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Nekateri vozniki hitrosti in načina vožnje žal še vedno ne prilagodijo svojim sposobnostim za vožnjo, lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim prometa, vremenskim razmeram ter značilnostim vozila in tovora. Pozabljajo, da promet in cesta ne dovoljujeta napak. Ne zavedajo se, da je dovolj le trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma spremeni življenje, in da je lahko usodna že najmanjša prekoračitev hitrosti," ob tem opozarja Tomaževic.