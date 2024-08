Tihotapci v klavirja skrili 115 kilogramov kokaina

Tihotapci mamil si izmišljujejo vedno nove načine, da bi drogo pritihotapili na trg. V Kolumbiji so jo tako skrili kar v klavirja, a je policija njihovo namero razkrinkala. Glasbili, namenjeni v Kanado in na Portugalsko, so zasegli skupaj s 3,7 milijona evrov vredno pošiljko kokaina.