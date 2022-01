Slovenski policisti s pomočjo Europola in Fursa razbili kriminalno združbo

Policija in Finančna uprava (Furs) sta ob pomoči francoskih varnostnih organov in Europola uspešno zaključili eno izmed najbolj obsežnih akcij na področju nezakonite proizvodnje s tobačnimi izdelki v Sloveniji doslej. Razkrita je bila mednarodna hudodelska združba, ki je na območju Slovenije nezakonito proizvajala tobačne izdelke in jih tihotapila po Evropski uniji, glavni ciljni trg pa je bila Francija. Kot so sporočili s policije, je bilo zaseženih več kot 17 ton tobaka v zdrobljenih listih, več kot 21 ton drobno rezanega tobaka, stroji ter drug material za nezakonito proizvodnjo. "Preprečili smo za 6,8 milijona evrov oškodovanja državnega proračuna," pravi policija.

Zaključne preiskovalne aktivnosti so po besedah policije del širše preiskave, ki je od leta 2020 potekala v Franciji. "Francoski varnostni organi so preiskovali mednarodno hudodelsko združbo, ki je na njihovem območju dostavljala ponarejene cigarete. Pri tem so ugotovili, da so najmanj štiri dostave v skupni teži 30 ton cigaret dostavili člani hudodelske združbe iz Slovenije s tovornimi vozili slovenskih podjetij," pojasnjuje Policija. Francozi so o tem obvestili slovenske varnostne organe in prek pristojnega francoskega tožilstva ter sodišča na slovenske pravosodne organe (specializirano državno tožilstvo in okrožno sodišče v Mariboru) naslovili več evropskih preiskovalnih nalogov.

icon-expand FOTO: Policija icon-chevron-left icon-chevron-right

Okrožno sodišče v Mariboru je nato izdalo več odredb za izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov, na podlagi katerih so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor zbirali dokaze o navedenih kaznivih dejanjih. "Pri tem smo bili v tesnem sodelovanju s Fursom," je povedala Policija. Zaznali so lokacije, za katere je obstajal sum, da se v njih vrši skladiščenje in nezakonita proizvodnja tobačnih izdelkov. "Na podlagi odredb za hišne preiskave so bile v tem tednu izvedene zaključne preiskovalne aktivnosti in opravljene hišne preiskave na 11 naslovih na območju Policijskih uprav Maribor, Celje in Ljubljana. Pri teh je sodelovalo večje število policistov in kriminalistov iz različnih policijskih uprav, večje število predstavnikov Fursa, predstavniki varnostnih in pravosodnih organov Francije ter predstavnik Europola, ki je koordiniral delo različnih organov," nadalje pojasnjuje Policija.

Zaseženih je bilo več kot 17 ton tobaka v zdrobljenih listih in več kot devet ton drobno rezanega tobaka, 29 milijonov filtrov za cigarete, dva stroja za drobno rezanje tobaka, en stroj za drobljenje tobačnih listov, en stroj za izdelavo cigaret, 10 ton cigaretnih škatel, en viličar ter elektronske naprave in dokumentacija.