Tihotapec ljudi z 220 km/h bežal pred Policijo

Policisti so v ponedeljek nekaj po 21. uri med Čatežem ob Savi in Drnovim zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke BMW italijanskih registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, vozil je s hitrostjo okoli 220 km/h, potem pa na izvozu za Dobruško vas avtomobil zaradi okvare ustavil in peš pobegnil.

Policisti so ga izsledili in prijeli na območju Zavinka. Izkazalo se je, da gre za tihotapca iz Italije. V vozilu je prevažal pet državljanov Sirije in državljana Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo.

Policisti so mu odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljanom Turčije in državljani Sirije pa še niso zaključeni, je sporočila predstavnica Policijske uprave Novo mesto Alenka Drenik Rangus.

Ob tem je dodala včerajšnjo mejno statistiko. Policisti so na območju Policijske postaje Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Brežice, Mostec, Loče, Čatež ob Savi, Mihalovec, Slovenska vas, Bukošek, Kapele) izsledili in prijeli 30 državljanov Afganistana, 18 državljanov Rusije, 15 državljanov Maroka, 14 državljanov Pakistana, 12 državljanov Bangladeša, devet državljanov Nepala, devet državljanov Indije, šest državljanov Turčije, dva državljana Konga, državljana Mongolije, državljana Irana, državljana Šrilanke in državljana Sirije.