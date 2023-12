Tihotapil migrante in bežal pred policisti, ustavili so ga s stingerjem

Včeraj, ob 15.33 so bili policisti PU Nova Gorica s strani koprskih kolegov seznanjeni, da se med Postojno in Razdrtim vozilo kljub pozivom policistov ni ustavilo. V Hraščah je nato obvozilo stinger in zapeljalo naprej na staro državno cesto čez Rebernice v smeri Vipave.

OKC PU Nova Gorica je v smeri Vipavi in Podnanosa napotil razpoložljive patrulje, katerim je bila odrejena uporaba stingerja. Vozilo so prav tako zasledovali koprski policisti, ki so v bližini Podnanosa uporabili stinger. Voznik osebnega avtomobila je namreč ves čas vozil predrzno in brezobzirno in s tem ogrožal ostale udeležence v prometu.