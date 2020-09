Tihotapil prebežnike, bežal pred policisti in zapeljal v reko

Včeraj ob 18.26 je pri naselju Meniška vas, občina Dolenjske Toplice, voznik s kombiniranim vozilom zapeljal v reko Radešica, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so v vodi vozilo navezali in povlekli na breg ter pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenih.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mestoso na kraju oskrbeli osem oseb in jih prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. Kot poroča Dolenjska News, je voznik kombija poljskih registrskih tablic, v katerem je prevažal 15 ilegalcev, bežal pred policisti.

Ti so sporočili, da so policisti na regionalni cesti Soteska–Črmošnjice opazili sumljiv kombi poljskih registrskih tablic. Ustavljali so ga s sireno in modro lučjo ter svetlobnim napisom v angleškem jeziku, da mora ustaviti.

Voznik kombija se je zaletel v prvo policijsko vozilo, ki ga je ustavljalo, tako da ga je zavrtelo in odneslo s ceste. Drugi policisti so nadaljevali ustavljanje s sireno, modro lučjo in svetlobnim napisom, česar voznik ni upošteval. Nadaljeval je z nevarno vožnjo in ne da bi zmanjšal hitrost zapeljal s ceste na travnik, po približno 200 metrih pa v bližini Meniške vasi zletel v strugo potoka Radeščica.

Operativno-komunikacijski center je v tem času na kraj že napotil dodatne policijske patrulje. Policisti generalne policijske uprave, Dolenjskih Toplic in vodnik službenega psa so na kraju in v okolici prijeli voznika iz Ukrajine ter 15 tujcev iz Bangladeša, Afganistana in Pakistana.

Voznika, domnevno brez vozniškega dovoljenja, ter sedem tujcev so z lažjimi poškodbami (ureznine, vreznine, podhladitev) odpeljali v bolnišnico. V delo so se vključili kriminalisti, ki bodo voznika kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja Preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter Prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Vse so pridržali, postopki pa še niso zaključeni.