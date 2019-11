Tihotapljenje tobaka: Hrvaška policija prijela 11 oseb, tudi dva Slovenca

Koprivniško-križevška policijska uprava je v četrtek potrdila, da so med kriminalistično preiskavo Nicotiana 3 prijeli osem hrvaških državljanov, dva državljana Slovenije ter državljana Bosne in Hercegovine. Iščejo še enega hrvaškega državljana, ki je del kriminalne združbe.

Osumljeni so več kaznivih dejanj, povezanih z nezakonitim uvozom najmanj 52 ton listov tobaka na Hrvaško. Tobak naj bi pretihotapili na Hrvaško čez več držav članic Evropske unije, so še zapisali na spletni strani policijske uprave s sedežem v Koprivnici. Objavili so tudi več fotografij, na katerih je videti številne lesene palete s škatlami tobaka in orodjem za rezanje tobačnih listov.

Po navedbah policije so osumljeni liste tobaka obdelali in jih prodajali na črnem trgu med marcem in oktobrom letos. Na ta način so na nezakonit način precej zaslužili, z neplačevanjem trošarin pa so oškodovali hrvaški državni proračun za najmanj 31,6 milijona kun. Vseh 12 osumljenih so kazensko ovadili, enajst prijetih pa je v priporu.