Tiralico za njim razpisali v Srbiji, prijeli so ga v Izoli

Izolski policisti so v četrtek popoldne ustavili osebni avto, v katerem sta bila 26-letnik in 39-letnik, oba državljana Hrvaške.

Pri preverjanju oseb pri hrvaških varnostnih organih so ugotovili, da je 26-letnik pred približno pol leta spremenil ime, za njim pa so v Srbiji razpisali tiralico, in sicer zaradi oboroženega ropa.

Privedli so ga na okrožno sodišče v Kopru, preiskovalna sodnica je odredila pripor do izročitve Srbiji. Zatem so ga predali v Zavod za prestajanje kazni Koper.