Tovor padel z vagona: oseba huje poškodovana

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, se je okoli 1.30 zjutraj zgodila železniška nesreča. Gasilci PGE Celje in PGD Laško so z vrvno tehniko z brežine rešili poškodovano osebo in pregledali vagon za posebne namene, ker ima vagon dva rezervoarja za pogonsko gorivo in akumulatorja.

Gasilci so tudi preventivno pregledali vodno površino reke Save do Radeč zaradi morebitnega razliva naftnih derivatov. Nastala je precejšna škoda, še poročajo.

Slovenske železnice medtem sporočajo, da bodo zaradi izrednega dogodka na postaji Zidani Most vlaki, ki vozijo na relaciji Ljubljana – Zidani Most – Dobova ter Maribor, vozili z zamudami. "Priporočamo, da pred odhodom preverite aktualno stanje na naši spletni strani v zavihku zamude," so dodali.