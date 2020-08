Slabo naložen tovor se je razsipal po vozišču

Policisti, ki so med Kozino in Podgradom nadzirali tovorni promet, so ustavili voznika z nepravilno naloženim tovorom. Ena od vreč se je zato raztrgala, tovor pa se je razsipal po cesti. Nepravilno naložen tovor lahko predstavlja nevarnost tako za voznika kot za druge udeležence v prometu, pa tudi za okolje. Policisti so napisali plačilni nalog.

Koprski prometni policisti so včeraj izvajali poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil na regionalni cesti od Kozine proti Podgradu. Ob 8.45 uri so pri

Obrovu ustavili voznika tovornjaka, ki se mu je med vožnjo po cestišču razsipal tovor. Policisti so ugotovili, da je imel 26-letni voznik tovor napačno naložen, zato so mu izdali plačilni nalog, sledi pa tudi ukrep zoper pravno osebo, je sporočil predstavnik PU Koper Jure Griljc. Nepravilno naložen tovor lahko predstavlja nevarnost za druge udeležence v prometu, pa tudi za okolje. Zakon o pravilih cestnega prometa zato določa, da mora biti naložen tako, da ne predstavlja nevarnosti ali ovire za druge udeležence cestnega prometa; ne povzroča škode na cesti in objektih; ne onesnažujejo okolja; ne zmanjšujejo stabilnosti vozila; ne povzroča več hrupa, kot je dovoljeno; ne zmanjšujejo preglednosti vozniku in se ne razsipa ali pada z vozila. Predvidena globa za voznika znaša 120 evrov, enako tudi za odgovorno osebo v podjetju, za pravno osebo pa tisoč evrov.