Tovorni vlak povozil osebo na železniški postaji v Ljubljani

V torek ob 20.45 je na železniški postaji v Ljubljani tovorni vlak povozil osebo, poroča Uprava za zaščito in reševanje. Na kraju dogodka so posredovali gasilci GB Ljubljana in reševalci NMP Ljubljana, ki so na kraju ugotovili, da je oseba umrla.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Za več podrobnosti smo se obrnili tudi na policija, ki pa odgovore o okoliščinah še pripravlja.