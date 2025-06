Tovornjak, ki je prevažal avtomobile, zapeljal na neznan predmet in se prevrnil

Policijska uprava Murska Sobota je sporočila nekoliko več informacij o prometni nesreči, ki je v četrtek za skoraj devet ur ohromila pomursko avtocesto v smeri Maribora. Nesreča tovornega vozila se je na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Grabonošem zgodila malo pred 13. uro.

Kot so ugotovili, je voznik tovornjaka, ki je prevažal avtomobile, med vožnjo v smeri Maribora zapeljal na neznan predmet na vozišču ter zaradi tega izgubil oblast nad vozilom. Tovornjak se je prevrnil in ob tem zagorel.

Na kraju so posredovali gasilci PGD Murska Sobota in PGD Gornja Radgona, ki so požar pogasili, odklopili akumulator ter nevtralizirali razlite motorne tekočine, pomagali pa so tudi reševalcem pri oskrbi poškodovanega voznika.

Voznik je v nesreči utrpel lažje poškodbe, nastalo pa je tudi za okoli 300.000 evrov škode.

Avtocesta je bila na tem odseku popolnoma zaprta med 13.00 in 21.45.