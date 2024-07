Tovornjak na avtocesti trčil v 64-letnika, hudo poškodovanega odpeljali reševalci

Nesreča se je zgodila v petek malo pred 18. uro pri Selah pri Karteljevem iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 64-letni voznik osebnega avtomobila znamke BMW avstrijskih registrskih oznak zaradi okvare avtomobil ustavil na pasu za počasna vozila. Na vozilu so bile prižgane varnostne utripalke, ovira je bila označena z varnostnim trikotnikom, voznik iz Bosne in Hercegovine pa se je nahajal pred vozilom.

V isti smeri je pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnikom bosanskih registrskih oznak. 38-letni voznik je po ugotovitvah policistov brez zaviranja trčil v zadnji del avtomobila in ga več metrov potiskal pred seboj ob varnostni ograji. Ob trku je 64-letnika odbilo preko ograjo, kjer je obležal hudo poškodovan. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

O nesreči sta bili obveščeni preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo. Zoper 38-letnega voznika bodo na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Kako ravnati v primeru nesreče na avtocesti?

V primeru prometne nesreče na avtocesti je kraj prometne nesreče treba označiti oziroma zavarovati, pri tem pa moramo ravnati izjemno previdno, opominjajo policisti.

"Prižgemo varnostne utripalke in postavimo varnostni trikotnik. Voznik in potniki naj si nadenejo odsevne brezrokavnike, ves čas naj bodo pozorni na lastno varnost in se čimprej umaknejo za varnostno ograjo. O nesreči naj takoj obvestijo policiste na interventno številko 113 in počakajo na prihod interventnih služb," so opozorili na PU Novo mesto.

Na Policiji so poudarili še, da se zaradi čedalje gostejšega prometa na avtocestah in hitrih cestah povečujejo možnosti za nastanek prometnih nesreč, ki povzročajo zastoje v prometu, poškodbe ljudi in infrastrukture ter smrtne žrtve. Ob tem dodajajo, da so posledice nesreč lahko še hujše, če intervencijska vozila ne morejo dostopati do lokacij nesreče. "Pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti je ključnega pomena, saj lahko reši življenje. S pravilno razvrstitvijo vozil omogočimo reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost njihovega preživetja tudi do 40 odstotkov," pravijo.