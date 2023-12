Tovornjak na dolenjki prebil varnostno ograjo

Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da 52-letni voznik tovornega vozila z iranskimi registrskimi oznakami ni vozil po sredini prometnega pasu, zato je izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Vozniku, ki se v nesreči ni poškodoval, so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.