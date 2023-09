Tovornjak obvisel nad prepadom, ukleščenega voznika rešili gasilci

Na cesti med Borovnico in Koželjem se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen voznik tovornega vozila. Po podatkih policistov je zapeljal preblizu roba vozišča, zato je vozilo zdrsnilo po pobočju in se prevrnilo. Moški je ostal ukleščen v kabini, rešili so ga gasilci.

Nesreča se je zgodila včeraj okoli 15. ure. Voznik je utrpel lažje poškodbe, zdravi se v UKC Ljubljana. Kot so dodali na PU Ljubljana, bodo policisti zoper voznika sprožili prekrškovni postopek. Vodja intervencije pri PGD Cerknica Matevž Dragolič je za 24ur.com pojasnil, da se je nesreča zgodila na odročnem kraju, kjer ni signala. Vozilo je nevarno obviselo na drevesu, pod njim pa je prepad. Voznika, ki je ostal ukleščen v kabini, so s tehničnim posegom rešili iz vozila in ga oskrbeli. Aktivirali so helikopter, ki je poškodovanca prepeljal v bolnišnico, je še povedal.