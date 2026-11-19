Na dolenjski avtocesti med predorom Debeli hrib in razcepom Malence proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, nastal je krajši zastoj. Po naših informacijah je tovornjak odneslo s ceste. Bil je edino vozilo, ki je bilo udeleženo v nesreči, so sporočili s Policije. Voznik ni bil poškodovan, na Policiji vodijo postopek o prekršku.

Priča nesreče nam je povedala, da je tovornjak večkrat odbilo od ograje, nakar ga je odneslo s ceste. Na prizorišču so številni gasilci. Ker se je nesreča zgodila na izvozu iz predora, obstaja nevarnost naleta.

Kot navajajo na portalu Promet.si, se predvideva popolna zapora zaradi odstranjevanja posledic nesreče.