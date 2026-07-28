Tovornjak pešca stisnil ob kovinski steber

Prometni policisti so v ponedeljek nekaj pred 9.30 na območju Kranja obravnavali nesrečo s telesnimi poškodbami. 46-letni voznik tovornjaka je namreč med vzvratno vožnjo spregledal pešca in ga stisnil ob kovinski steber, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Boštjan Repinc.

Pojasnil je, da se je nesreča zgodila na zoženem delu ceste ob zmanjšani vidljivosti zaradi bleščanja sonca v vzvratnem ogledalu.

Pešcu, ki je utrpel telesne poškodbe, je na kraju pomoč nudila zdravstvena služba in ga prepeljala v zdravstveno ustanovo.

Policisti o prometni nesreči zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.