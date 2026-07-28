Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Tovornjak pešca stisnil ob kovinski steber

Kranj, 28. 07. 2026 09.35 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
D.L.
Slovenska policija

46-letni voznik tovornjaka je na območju Kranja pri vzvratni vožnji spregledal pešca in ga stisnil ob kovinski steber. Nesreča se je zgodila ob zmanjšani vidljivosti zaradi bleščanja sonca v vzvratnem ogledalu, policisti pa še zbirajo obvestila o okoliščinah dogodka.

Prometni policisti so v ponedeljek nekaj pred 9.30 na območju Kranja obravnavali nesrečo s telesnimi poškodbami. 46-letni voznik tovornjaka je namreč med vzvratno vožnjo spregledal pešca in ga stisnil ob kovinski steber, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Boštjan Repinc.

Pojasnil je, da se je nesreča zgodila na zoženem delu ceste ob zmanjšani vidljivosti zaradi bleščanja sonca v vzvratnem ogledalu.

Pešcu, ki je utrpel telesne poškodbe, je na kraju pomoč nudila zdravstvena služba in ga prepeljala v zdravstveno ustanovo.

Policisti o prometni nesreči zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

prometna nesreca Kranj policija tovornjak pesec

Z audijem divjal po avtocesti: policisti so mu izmerili kar 258 km/h

Nesreča v Julijskih Alpah: želel napraviti fotografijo, zdrsnil in umrl

24ur.com Policija išče očividce prometne nesreče v Kranju
24ur.com Prevozil rdečo luč, trčil v vozilo in huje poškodoval pešca
24ur.com Posnetek nesreče na Šmartinski cesti, ki jo je med begom povzročil 18-letnik
24ur.com Bo Policija kaznovala voznike, ki so obvozili kraj trčenja?
24ur.com Pri počivališču trčil v več prometnih znakov, eden poškodoval parkirano vozilo
24ur.com Voznik kombija med vožnjo ostal brez kolesa
24ur.com Na avtocesti nastavili past: voznik se je rešil v zadnjem trenutku
Priporoča
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jutri_pa_res
28. 07. 2026 11.06
Zato imajo kamioni ob vzvratni vožnji glasen zvočni signal, ki ga zdrav in pameten pešec mora slišati in razumeti, da ga voznik zelo verjetno ne vidi.
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
28. 07. 2026 10.18
Kolesarsko dirko v Franciji skrajšali,baje zaradi požarov.V resnici pa ker ni policajev,ker inženirji in doktorji opravljajo nadurno delo.
Odgovori
+10
12 2
Verus
28. 07. 2026 10.45
...in zdravniki. Bojda so sani dohtarji in potencialni NASA kader.
Odgovori
+2
2 0
vlahov
28. 07. 2026 10.08
Kaj pa dva teroristična napada v Berlinu in Parizu ...?
Odgovori
+7
8 1
Pajo_36
28. 07. 2026 10.55
Mosad dela. LGBT skupnost se je uprla Izraelcem, ker nam je jasno, akko delajo pinkwashing.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Čeprav ni njen sin, ga ima rada kot svojega
Preden greste z majhnim otrokom na morje, preverite to
Preden greste z majhnim otrokom na morje, preverite to
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
Zvezdnik priljubljenega muzikala bo drugič postal očka
Zvezdnik priljubljenega muzikala bo drugič postal očka
zadovoljna
Portal
Osupnila v kratki obleki z dekoltejem, ki je segal skoraj do popka
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Znana Slovenka pred oltar s hrvaškim nogometašem
Znana Slovenka pred oltar s hrvaškim nogometašem
Laura po živčnem zlomu: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'
Laura po živčnem zlomu: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'
vizita
Portal
Zdravnica opozorila na tri simptome smrtonosnega raka
Le ura manj spanca na noč vodi v kopičenje kilogramov
Le ura manj spanca na noč vodi v kopičenje kilogramov
Telesni znaki stresa ali zakaj se anksioznost kaže skozi prebavne težave
Telesni znaki stresa ali zakaj se anksioznost kaže skozi prebavne težave
Zaščitite svoje malčke pred soncem: naložba v zdravje za vse življenje
Zaščitite svoje malčke pred soncem: naložba v zdravje za vse življenje
cekin
Portal
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
moskisvet
Portal
Kruh ni vaš sovražnik: ta preprost trik spremeni, kako ga telo prebavlja
Tragičen konec zvezde Globokega grla
Tragičen konec zvezde Globokega grla
7 jasnih znakov, da vaš avtomobilski akumulator kmalu ne bo več deloval
7 jasnih znakov, da vaš avtomobilski akumulator kmalu ne bo več deloval
Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili
Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili
dominvrt
Portal
Znaki, da je čas, da kumare odstranite z vrta
Vrtnarji konec julija pri vrtnicah naredijo eno napako – in ostanejo brez drugega vala cvetenja
Vrtnarji konec julija pri vrtnicah naredijo eno napako – in ostanejo brez drugega vala cvetenja
Mnogi Slovenci imajo to živilo v shrambi še mesece po roku – strokovnjaki opozarjajo na nevarnost
Mnogi Slovenci imajo to živilo v shrambi še mesece po roku – strokovnjaki opozarjajo na nevarnost
Kdaj pobrati česen? Ena napaka lahko uniči ves pridelek
Kdaj pobrati česen? Ena napaka lahko uniči ves pridelek
okusno
Portal
Morska enolončnica, ki navduši vso družino
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
voyo
Portal
Pobesneli Max 2
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820