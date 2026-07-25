Tovornjak pred padcem v morje trčil v motor

Po podatkih istrske policijske uprave se je nesreča zgodila okoli 11.10, prava sreča v nesreči pa je bila, da sta bila v njej lažje poškodovana samo voznik tovornjaka in en kopalec.

Tovornjak je vozil 36-letnik, na zadnjem delu vozila pa sta bila dva delavca, ki sta nakladala odpadke, poroča portal IstraIn. Pri spustu po klancu je voznik iz za zdaj še neznanega razloga izgubil nadzor nad vozilom, zavil v desno in trčil v parkiran motor v lasti 58-letnika. Delavcema je uspelo pravočasno skočiti s tovornjaka, vozilo pa je pot nadaljevalo čez skale in zgrmelo v morje.

V tistem času so bili na plaži tudi kopalci – 40-letni moški iz Pulja je k sreči odskočil, pri tem pa padel in se lažje poškodoval. Tudi voznik, ki mu je prav tako uspelo skočiti iz kabine, je bil lažje poškodovan.

Na kraj dogodka so takoj prihiteli policija, gasilci, osebje luške kapitanije in druge reševalne službe. Zaradi puščanja goriva so v morje namestili zaščitne pregrade.