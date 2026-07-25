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Črna kronika

Tovornjak pred padcem v morje trčil v motor

Pulj, 25. 07. 2026 12.48 pred 42 minutami 1 min branja 3

Avtor:
U.Z.
Tovornjak za odvoz odpadkov zdrsnil v morje

V petek zjutraj se je na priljubljeni plaži Zlatne stijene v Pulju odvijala prava drama – tovornjak lokalnega komunalnega podjetja je iz za zdaj še neznanega razloga zapeljal s ceste, se prevrnil čez skale in končal v morju. Pri tem sta bili lažje poškodovani dve osebi. Hrvaški mediji razkrivajo podrobnosti.

Po podatkih istrske policijske uprave se je nesreča zgodila okoli 11.10, prava sreča v nesreči pa je bila, da sta bila v njej lažje poškodovana samo voznik tovornjaka in en kopalec.

Preberi še Drama na plaži: tovornjak v morje, voznik skočil ven, kopalci bežali

Tovornjak je vozil 36-letnik, na zadnjem delu vozila pa sta bila dva delavca, ki sta nakladala odpadke, poroča portal IstraIn. Pri spustu po klancu je voznik iz za zdaj še neznanega razloga izgubil nadzor nad vozilom, zavil v desno in trčil v parkiran motor v lasti 58-letnika. Delavcema je uspelo pravočasno skočiti s tovornjaka, vozilo pa je pot nadaljevalo čez skale in zgrmelo v morje.

V tistem času so bili na plaži tudi kopalci – 40-letni moški iz Pulja je k sreči odskočil, pri tem pa padel in se lažje poškodoval. Tudi voznik, ki mu je prav tako uspelo skočiti iz kabine, je bil lažje poškodovan.

Na kraj dogodka so takoj prihiteli policija, gasilci, osebje luške kapitanije in druge reševalne službe. Zaradi puščanja goriva so v morje namestili zaščitne pregrade.

Pozneje so tovornjak z žerjavom dvignili iz morja, policija pa ga je začasno zasegla zaradi tehničnega pregleda. O dogodku sta bila obveščena državni inšpektorat in pristojno državno tožilstvo, pristaniška uprava v Pulju pa bo izvedla preiskavo okoliščin nesreče.

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KOMENTARJI3

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a res1
25. 07. 2026 13.05
Koliko nafte, olja je izteklo? Ko je pa pri nas pred par dnevi baje izteklo 50l nečesa je bila pa izredna novica.
Odgovori
+0
1 1
Pinokio
25. 07. 2026 13.13
Mala malenkost proti izlivu nafte in napadenih in potopljenih tankerjev.
Odgovori
+0
1 1
a res1
25. 07. 2026 13.32
To je res. Ampak sramotenje slovenske obale je pa drugo in to dela ta portal.
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+1
1 0
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