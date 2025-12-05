Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Tovornjak s tremi ukradenimi traktorji ujeli tik pred romunsko mejo

Maribor, 05. 12. 2025 12.31 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
23

V začetku decembra sta neznanca na območju Policijske postaje Rače iz poslovnih prostorov podjetja ukradla tri nove kmetijske traktorje Class, jih naložila na tovorno vozilo in odpeljala proti Madžarski. Nepridiprava so policisti ujeli tik pred romunsko mejo.

Neznani storilci so v noči na 1. december med 1.50 in 2.50 vlomili v poslovne prostore podjetja, ki se ukvarja s prodajo kmetijske mehanizacije, in ukradli tri nove traktorje znamke Class v skupni vrednosti 175.000 evrov.

Policisti so nato na kraju ugotovili, da sta neznanca najprej preplezala panelno ograjo in iz ograjenega parkirišča ukradla traktorje, ki sta jih nato naložila na tovornjak, ki je bil parkiran na bližnji dovozni poti. Neznanca sta ukradla tudi ključe traktorja, ki je bil parkiran v zasebni garaži.

Ukraden traktor
Ukraden traktor FOTO: PU Maribor

Z zbiranjem obvestil so policisti dobili podatke o tovornem vozilu, na katerem so bili traktorji. Podatke so poslali ostalim policistom po Sloveniji in varnostnim organom na Madžarskem, saj so ugotovili, da je bilo iskano vozilo v zgodnjih jutranjih urah zaznano na avtocesti pred izstopom iz Slovenije na Madžarsko.

"Na podlagi odličnega mednarodnega policijskega sodelovanja so varnostni organi Madžarske iskano tovorno vozilo izsledili tik pred romunsko mejo. Ugotovili so, da je romunski državljan prevažal odtujene kmetijske traktorje. Madžarski policisti so vse tri traktorje zasegli in so v postopku vračila lastniku," so sporočili mariborski policisti, ki še nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smislu razjasnitve vseh okoliščin kaznivega dejanja, kot tudi v smislu izsleditve ostalih storilcev.

kraja traktorjev tovornjak kmetijska mehanizacija
Naslednji članek

S prirejenimi torbami kradli po trgovinah

Naslednji članek

V zdravstveni dom vstopil s plastično pištolo in ukradenimi izdelki

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
05. 12. 2025 13.51
+2
Vazno da mamo take v EU…in zdej vlecejo se hujse v EU…ukrsjino!
ODGOVORI
2 0
Buci in Bobo
05. 12. 2025 13.41
+1
Hrvaška enaka, afera na afero.
ODGOVORI
1 0
Jožajoža
05. 12. 2025 13.39
+0
ne prehitro sodit.brez problema so prečkali madžarsko.zaustavili so jih romunski cariniki
ODGOVORI
1 1
marker1
05. 12. 2025 13.38
+3
Na pomurski AC je zelo veliko romunskih registracij tovornjakov, še več pa kombijev.
ODGOVORI
3 0
Buci in Bobo
05. 12. 2025 13.31
+4
Romunski živelj.
ODGOVORI
4 0
koral45
05. 12. 2025 13.30
+4
Vse povsod Romuni, na dolenjskem, v Velenju, v Račah, na hrvaškem v međimurju itd.
ODGOVORI
4 0
300 let do specialista
05. 12. 2025 13.20
+5
Evropejci Romuni.
ODGOVORI
5 0
ZMERNI DESNIČAR
05. 12. 2025 13.16
+8
Dost smo profiterali, da smo jih spravli v EU res veliko :) Pa sej verjetno niso bili pravi Romuni ampak tisti, ki se tudi prinam nahajajo v NM zaščiteni prebivalci EU kateri ne naredijo nič zahtevajo pa vse
ODGOVORI
8 0
Tomvojo
05. 12. 2025 13.15
+8
V "gnili "yugi so bili vratarji tudi ponoči v vratarnicah in na obhodih po firmi in se take stvari niso mogle dogajat, sedaj ko imamo varnostnike je pa vse mogoče.
ODGOVORI
8 0
bb5a
05. 12. 2025 12.53
+2
Nej kar pridejo v Slovenijo, bo Golob takoj hiške za njih sezidu...
ODGOVORI
10 8
spermi?
05. 12. 2025 12.51
+8
UBITI !
ODGOVORI
8 0
Nace Štremljasti
05. 12. 2025 12.47
+4
to so romuni,veliki prijatelji jenkijev,lajne ter ostale bruseljske s***ge,ne more biti drugače
ODGOVORI
8 4
Delavec_Slo
05. 12. 2025 12.40
+11
In eu vabi take kot so romuni- neprecenljivo, mogoče pa lahko ljubiteljica tujcev fajonka tole pojasni!
ODGOVORI
14 3
hojladri123
05. 12. 2025 12.49
+5
Hja verjetno so Nemci enako mislili ko smo mi vstopali v EU... itak pa že dolgo EU ni nek standard... sprejmemo vse kar hoče prit al nakaj podobnega...
ODGOVORI
7 2
marko1310
05. 12. 2025 13.02
+6
Če pa ne želiš v EU, potem te rivajo not, EU potrebuje trg in poceni delovno silo!!!
ODGOVORI
6 0
marko1310
05. 12. 2025 13.02
-1
6
ODGOVORI
0 1
marko1310
05. 12. 2025 13.02
-1
Uuuuuuuuu
ODGOVORI
0 1
marko1310
05. 12. 2025 13.02
-1
Zzzzzz7zg67gzu
ODGOVORI
0 1
Fluxx
05. 12. 2025 12.39
+12
Romunski občani
ODGOVORI
12 0
Bratjeslovani
05. 12. 2025 12.51
+9
Tudi Romuni imajo precej "občanov".
ODGOVORI
9 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385