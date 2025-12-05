Tovornjak s tremi ukradenimi traktorji ujeli tik pred romunsko mejo

Neznani storilci so v noči na 1. december med 1.50 in 2.50 vlomili v poslovne prostore podjetja, ki se ukvarja s prodajo kmetijske mehanizacije, in ukradli tri nove traktorje znamke Class v skupni vrednosti 175.000 evrov.

Policisti so nato na kraju ugotovili, da sta neznanca najprej preplezala panelno ograjo in iz ograjenega parkirišča ukradla traktorje, ki sta jih nato naložila na tovornjak, ki je bil parkiran na bližnji dovozni poti. Neznanca sta ukradla tudi ključe traktorja, ki je bil parkiran v zasebni garaži.