Tovornjak s tremi ukradenimi traktorji ujeli tik pred romunsko mejo

Neznani storilci so v noči na 1. december med 1.50 in 2.50 vlomili v poslovne prostore podjetja, ki se ukvarja s prodajo kmetijske mehanizacije, in ukradli tri nove traktorje znamke Class v skupni vrednosti 175.000 evrov.
Policisti so nato na kraju ugotovili, da sta neznanca najprej preplezala panelno ograjo in iz ograjenega parkirišča ukradla traktorje, ki sta jih nato naložila na tovornjak, ki je bil parkiran na bližnji dovozni poti. Neznanca sta ukradla tudi ključe traktorja, ki je bil parkiran v zasebni garaži.
Z zbiranjem obvestil so policisti dobili podatke o tovornem vozilu, na katerem so bili traktorji. Podatke so poslali ostalim policistom po Sloveniji in varnostnim organom na Madžarskem, saj so ugotovili, da je bilo iskano vozilo v zgodnjih jutranjih urah zaznano na avtocesti pred izstopom iz Slovenije na Madžarsko.
"Na podlagi odličnega mednarodnega policijskega sodelovanja so varnostni organi Madžarske iskano tovorno vozilo izsledili tik pred romunsko mejo. Ugotovili so, da je romunski državljan prevažal odtujene kmetijske traktorje. Madžarski policisti so vse tri traktorje zasegli in so v postopku vračila lastniku," so sporočili mariborski policisti, ki še nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smislu razjasnitve vseh okoliščin kaznivega dejanja, kot tudi v smislu izsleditve ostalih storilcev.
