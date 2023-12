Tovornjak trčil v avto, ga obrnil in ga še nekaj metrov potiskal po avtocesti

V soboto zvečer se je na primorski avtocesti ob močnem sneženju zgodila prometna nesreča, v katero sta bili udeleženi tovorno in osebno vozilo. Voznik tovornega vozila je vozil po levem smernem vozišču, nato pa zavil na desni pas, kjer je trčil v osebno vozilo in ga zavrtel za 90 stopinj. Tovorno vozilo je nato avtomobil še nekaj metrov pred seboj potiskalo po cesti. Zavod Reševalni pas je zdaj na spletu delil posnetek omenjenega dogodka, v katerem pa na srečo ni bil poškodovan nihče.

Zavod Reševalni pas je na spletu delil videoposnetek sobotne nesreče na primorski avtocesti, ki pa se je na srečo končala brez hujših posledic. "Ob sobotnem sneženju je prišlo med Brezovico in Vrhniko do dogodka na posnetku. Po pričevanju avtorja je šlo za splet nesrečnih okoliščin in nikakor do namernih potez kateregakoli od udeležencev," so zapisali ob posnetku. Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so bili o prometni nesreči, ki se je zgodila pri izvozu Brezovica v smeri proti Kopru, obveščeni okoli 19.30. V nesreči sta bila udeležena voznik tovornega in voznik osebnega vozila.

Policisti so ugotovili, da je voznik tovornega vozila vozil po levem smernem vozišču, nato pa zavil na desni pas, kjer je s sprednjim delom tovornjaka trčil v zadnji del osebnega vozila. Osebno vozilo je nato obrnilo za 90 stopinj, tovorno vozilo pa ga je še nekaj metrov potiskalo naprej. V nesreči na srečo ni bil poškodovan nihče, Policija pa je vozniku tovornega vozila izdala plačilni nalog. 'Nujni sta dodatna previdnost in večja pozornost, a tudi to ni dovolj' Na Policiji ob tem voznikom svetujejo, naj bodo med vožnjo pripravljeni na dež, meglo, sneg in poledico. "Dodatna previdnost in večja pozornost sta v jesenskih in zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še vedno premalo, saj mora biti tudi vozilo tehnično brezhibno in ustrezno opremljeno," poudarjajo. Zato naj vozniki zmanjšajo hitrost vozila in jo prilagodijo razmeram ter stanju vozišča, povečajo naj varnostno razdaljo med svojim vozilom in vozilom, ki vozi pred njimi, pozorni pa naj bodo tudi pri zaviranju. "Zavirajte narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko, smeri vožnje ne spreminjajte sunkovito, saj lahko vsako tako ravnanje povzroči zanašanje vozila. Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje," svetujejo.