Tovornjak trčil v betonsko ograjo, nato ga je odbilo v drug tovornjak

Prometna nesreča se je zgodila v ponedeljek okoli 20.30 ure na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, se je nesreča zgodila, ker voznik tovornega vozila ni vozil po sredini svojega voznega pasu, posledično pa je trčil v betonsko ograjo.

Po trčenju v ograjo je vozilo odbilo na drugi vozni pas, kjer je trčilo v drugo tovorno vozilo, ki je pravilno vozilo.

Policisti so ugotovili, da povzročitelj prometne nesreče ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. V nesreči pa se je lažje telesno poškodoval. Vozniku so odredili strokovni pregled, vozilo pa so mu zasegli.

Zbiranje obvestil se zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje nadaljuje. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.