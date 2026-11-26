Na štajerski avtocesti, na odseku Dramlje - Slovenske Konjice se je včeraj ob 10.35 zgodila prometna nesreča. Povzročil jo je voznik tovornega vozila, ki je z vozilom zadel betonsko zaščitno ograjo.

Tovorno vozilo je prebilo zaščitno ograjo in se prevrnilo na drugo stran avtoceste, kjer pa je iz smeri Maribora proti Ljubljani, pripeljal osebni avtomobil, ki ga je zadel del poškodovane betonske ograje.