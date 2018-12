Tovornjak trčil v ograjo in se prevrnil, štajerska avtocesta že več ur zaprta

Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zaprt je tudi uvoz Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti. Nastaja zastoj med Framom in Slovensko Bistrico sever na avtocesti ter skozi Slovensko Bistrico na regionalni cesti.

Cesta je po poročanju prometnoinformacijskega centra zaprta že več ur. Kot navaja uprava za zaščito in reševanje, je ob 2.43 tovorno vozilo trčilo v odbojno ograjo in se prevrnilo na bok. Gasilci so s tehničnim posegom rešili voznika iz kabine, prečrpali gorivo iz vozila in posuli iztekle tekočine po cestišču. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.

Kot nam je sporočil Bojan Kitel s Policijske uprave Maribor, je bil v nesreči udeležen voznik s Poljske, ki je lažje poškodovan. "Cesta pa ni zaprta zaradi razlitja nafta, ampak ker so se po vozišču raztresle svinjske polovice in jih je treba pobrati," je še povedal Kitel, ki ocenjuje, da bo čiščenje trajalo še nekaj časa.

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pred priključkom Lukovica proti Mariboru zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, še poroča prometnoinformacijski center.