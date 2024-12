Tovornjak v Solkanu zadel železniški nadvoz, zaprt del proge in cesta

Na spletni strani Slovenskih železnic so zapisali, da je zaradi naleta tovornega vozila v most vpeljana nepričakovana zapora proge Anhovo – Nova Gorica. "Zaradi izrednega dogodka je železniška proga na tem odseku začasno zaprta in potekajo nadomestni avtobusni prevozi," so zapisali in dodali, da se za morebitne zamude potnikom opravičujejo.