Na razcepu Malence tovornjak zapeljal v nasprotno smer in nato obrnil

Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so bili okoli 12.30 obveščeni o tem, da je na razcepu Malence iz smeri Rudnika v smeri Golovca voznik tovornega vozila vozil v nasprotno smer.

"Policisti in upravljalec cest so se nemudoma odzvali in pričeli umirjali promet v nasprotni smeri," so nam pojasnili na PU Ljubljana.

V uredništvu smo prejeli posnetek vožnje v nasprotno smer. Posnel ga je voznik, ki mu je tovornjak s cisterno pripeljal nasproti in se pred njim začel obračati nazaj v pravilno smer.

Kot so še sporočili iz PU Ljubljana, voznika tovornjaka doslej še niso izsledili. Policisti o vseh okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila. Samo dejanje pa ima lahko elemente kaznivega dejanja ali prekrška, so dodali.

"Vse morebitne priče oziroma voznike, ki so bili zaradi nevarne vožnje ogroženi in imajo kakršne koli podatke, ob tem pozivamo, da o tem obvestijo policijo na številko 113, ali se zglasijo na Postaji prometne Policije Ljubljana, Grič 56," pravijo na PU Ljubljana.

Tudi na splošno voznikom svetujejo, če na avtocesti zaznajo nevarno vožnjo, da o tem nemudoma obvestijo policijo na 113. S tem namreč pripomorejo k zagotavljanju varnosti vseh udeležencev v prometu.