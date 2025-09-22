Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Črna kronika

Prvemu tovornjaku naj bi odpovedale zavore, drugi trčil v hišo

Sv. Anton, 22. 09. 2025 18.30 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Malo po 15. uri se je v Sv. Antonu zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila, in sicer dva tovornjaka in osebno vozilo. Po prvih informacijah je voznik tovornjaka opazil, da so mu odpovedale zavore, z veliko hitrostjo je trčil v tovornjak pred seboj, ta pa se je zaletel v stanovanjsko hišo ob cesti. V nesreči so se tri osebe huje poškodovale, ena je v smrtni nevarnosti.

Koprski policisti so bili o nesreči obveščeni ob 15.15. Po do sedaj zbranih informacijah sta proti Sv. Antonu vozila tovornjaka, ki sta prevažala kamne. Voznik drugega tovornjaka je na cesti, ki se spušča, ugotovil, da so mu najverjetneje odpovedale zavore.

Z veliko hitrostjo je zato trčil v tovornjak pred seboj, prvi tovornjak je zaneslo, nato pa je trčil v stanovanjsko hišo ob cesti, so nam potrdili na PU Koper. V vsakem tovornjaku sta bili dve osebi, voznik in sopotnik, trije so utrpeli hude poškodbe, od tega je ena oseba v smrtni nevarnosti. 

V času nesreče je nasproti v osebnem avtomobilu pripeljala še ženska s sopotnico. Voznica je utrpela lažje poškodbe. V stanovanjski hiši, v katero je trčil tovornjak, v času nesreče ni bilo nikogar. 

Tovornjaka sta v lasti iste pravne osebe z območja Kopra. Na kraj so prišli tudi gasilci, stanje nepremičnine pa si bo ogledal tudi statik, so nam še povedali na PU Koper. 

Cesta Bertoki - Sv. Anton je še vedno zaprta. Natančen vzrok nesreče bo znan po zaključeni preiskavi. 

prometna nesreča Sv. Anton tovornjak zavore poškodovani
Naslednji članek

Turbulenca zaprla padalo, češki padalec strmoglavil

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256