Prvemu tovornjaku naj bi odpovedale zavore, drugi trčil v hišo

Koprski policisti so bili o nesreči obveščeni ob 15.15. Po do sedaj zbranih informacijah sta proti Sv. Antonu vozila tovornjaka, ki sta prevažala kamne. Voznik drugega tovornjaka je na cesti, ki se spušča, ugotovil, da so mu najverjetneje odpovedale zavore.

Z veliko hitrostjo je zato trčil v tovornjak pred seboj, prvi tovornjak je zaneslo, nato pa je trčil v stanovanjsko hišo ob cesti, so nam potrdili na PU Koper. V vsakem tovornjaku sta bili dve osebi, voznik in sopotnik, trije so utrpeli hude poškodbe, od tega je ena oseba v smrtni nevarnosti.

V času nesreče je nasproti v osebnem avtomobilu pripeljala še ženska s sopotnico. Voznica je utrpela lažje poškodbe. V stanovanjski hiši, v katero je trčil tovornjak, v času nesreče ni bilo nikogar.

Tovornjaka sta v lasti iste pravne osebe z območja Kopra. Na kraj so prišli tudi gasilci, stanje nepremičnine pa si bo ogledal tudi statik, so nam še povedali na PU Koper.

Cesta Bertoki - Sv. Anton je še vedno zaprta. Natančen vzrok nesreče bo znan po zaključeni preiskavi.