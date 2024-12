Tovornjaku razneslo pnevmatiko, nato trčila štiri vozila

V tem trenutku je po desnem prometnem pasu pripeljal 69-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Nove Gorice, po levem prometnem pasu (prehitevalni pas) pa sta pripeljala 55-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz Kopra in takoj za njim še 59-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Ilirske Bistrice, ki je prometno nesrečo povzročil. Slednji je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v pred njim vozeči osebni avtomobil, ki ga je vozil Koprčan in zaradi zgoraj opisane prometne situacije zmanjšal in prilagodil hitrost vozila. Vozilo Koprčana je po trku zavrtelo po vozišču, pri čemer je trčilo še v osebni avtomobil, ki ga je po desnem pasu vozil Novogoričan. Takoj za tem je po levem prometnem pasu pripeljala še 33-letna voznica osebnega avtomobila, doma iz okolice Mirna, ki je tudi trčila v vozilo povzročitelja, ki je po trčenju na vozišču obstalo v položaju, ki ga voznica ni mogla predhodno zaznati oziroma predvideti. Istočasno je po desnem voznem pasu pripeljal še 36-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom, doma iz okolice Hajdine, ki je pri zaviranju ob izogibanju ostalih v prometni nesreči udeleženih vozil, rahlo podrsal vozilo Mirnčanke, opisujejo na PU Koper.



Povzročitelj je bil v prometni nesreči lahko telesno poškodovan in z reševalnim vozilom odpeljan v SB Izola, zaradi šoka je bila v SB Izola odpeljana tudi voznica, vendar pri njej telesnih poškodb niso ugotovili. Pri zavarovanju kraja prometne nesreče so bili prisotni gasilci. Zaradi ogleda kraja prometne nesreče je bila avtocesta med Uncem in Postojno zaprta vse do 22.44, ko so policisti sprostili en prometni pas, ob 23.24 pa je bil promet nato v celoti sproščen. V času zapore avtoceste iz smeri Unca proti Postojni so policisti na izvozu Unec voznike opozarjali na zaporo in usmerjali na obvoz po vzporedni cesti.



Povzročitelju prometne nesreče so policisti zaradi prekratke varnostne razdalje izdali plačilni nalog.