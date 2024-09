Tovornjaku se je odpela prikolica in trčila v avto 63-letnika, ki je na kraju umrl

Pri Kozini se je zgodila hujša prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila – tovornjak in dve osebni vozili. Prikolica tovornjaka se je med vožnjo odpela in trčila v avtomobil, ki ga je vozil 63-letnik. Nato se je prikolica prevrnila še na drug avtomobil. V nesreči je ena oseba umrla, še tri pa so bile poškodovane.