O nesreči so bili policisti obveščeni ob 9.52 uri. Kot so sporočili iz PU Murska Sobota, je tovorno vozilo med vzvratno vožnjo povozilo moškega, ki je na kraju nesreče umrl. Policisti in kriminalisti na kraju dogodka skupaj s preiskovalnim sodnikom in državnim tožilcem še opravljajo ogled nesreče.