Tovorno vozilo, v katerem je bilo okoli 40 prašičev, zdrsnilo v jarek

Incident se je zgodil okoli 4. ure zjutraj v bližini naselja Zavratec, kažejo podatki Uprave za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGD Sevnica. Zavarovali so kraj dogodka, poskrbeli za ustrezno razsvetljavo, vozilo s tehničnim posegom zvlekli na cestišče in z vpojnimi sredstvi posuli po cestišču iztekle motorne tekočine.