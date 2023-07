Tovorno vozilo s predrto pnevmatiko, nezavarovan tovor in nepripeti vozniki

Aktivnosti policistov so bile usmerjene predvsem v nadzor tovornih vozil in avtobusov, kjer so preverjali tehnično brezhibnost vozil, čas trajanja vožnje, preobremenjenost motornih vozil, pravilno pritrjevanje tovora, psihofizično stanje voznikov, bili pa so pozorni tudi na druge kršitve cestnoprometnih predpisov.

Promet so s prometno signalizacijo preusmerili z avtomobilske ceste prek nadzorne točke. V nadzoru so sodelovali policisti PPP Novo mesto, policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto, policisti Specializirane enote za nadzor prometa, policisti PPP Ljubljana in Kranj, pridružila sta se tudi policista iz Hrvaške.

V poletnih mesecih se zaradi zgostitev prometa in povečanih prometnih tokov poveča tveganje za poslabšanje prometne varnosti, zato policisti izvajajo številne aktivnosti. Včeraj so tako izvajali poostren nadzor po metodologiji PEGAZ na počivališču Starine v smeri proti Ljubljani in počivališču Dul v smeri proti Novemu mestu.

Preobremenjena vozila, nepravilno zavarovan tovor, tehnične nepravilnosti ...

Kontrolirali so 54 tovornih vozil, 12 avtobusov in 38 osebnih avtomobilov ter ugotovili številne kršitve. 11 tovornih vozil je bilo preobremenjenih. V šestih primerih so ugotovili, da je bil tovor na vozilih nepravilno zavarovan in pripet, pri šestih so bile ugotovljene nepravilnosti, ki se nanašajo na tehnično brezhibnost vozil (na enem izmed tovornih vozil registrskih oznak Hrvaške je bilo zadnje levo platišče privarjeno na os, voznik bolgarskega prevoznika je vozil s povsem uničeno in celo predrto pnevmatiko na eni izmed osi ter ni imel pravilno zavarovanega tovora).

Prav tako šest kršitev je bilo ugotovljenih glede delovanja tahografa, v enem primeru je šlo za kršenje predpisov, ki se nanašajo na obvezne počitke in odmore voznika (pri vozniku tovornega vozila iz Turčije, ki je kršil predpise glede obveznega počitka, so policisti še ugotovili, da je imel v tovornem delu zelo pomanjkljivo pripet tovor, kar je predstavljalo nevarnost za druge udeležence v prometu).

Štirje vozniki niso bili med vožnjo po avtocesti pripeti z varnostnim pasom, dva pa sta med vožnjo uporabljala mobilni telefon. V enem primeru je bila ugotovljena prekoračitev hitrosti, policisti so izvajali meritve z nadvoza nad avtocesto. Zaradi kršitev so policisti 18 vozil izločili iz prometa in s štirih odvzeli registrske tablice.

"Številne ugotovljene kršitve potrjujejo upravičenost tovrstnih nadzorov, s katerimi bodo policisti nadaljevali tudi v prihodnje. Kljub temu, da so v prvi vrsti za varnost potnikov odgovorni vozniki, pozivajo tudi prevozna podjetja, da poskrbijo za tehnično brezhibnost vozil in da na vožnje napotijo voznike, ki so ustrezno psihofizično pripravljeni za vožnjo," so še sporočili s PU Novo mesto.