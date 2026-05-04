Tovorno vozilo se je zagozdilo pod železniški nadvoz

Policisti so ob 8.23 prejeli obvestilo o prometni nesreči I. kategorije z materialno škodo na območju nekdanjega mejnega prehoda v Rožni Dolini pri Novi Gorici, kjer se je pod železniški nadvoz zagozdilo tuje tovorno vozilo. Policisti so na kraju ugotovili, da je 52-letni voznik tovornega vozila, državljan Hrvaške, vozil iz Italije v Slovenijo prek nekdanjega mejnega prehoda v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Pri tem ni upošteval prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo za vozila, višja od 3,45 metra, zaradi česar je s prevelikim vozilom trčil v železniški nadvoz.

V nadaljevanju postopka so policisti vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da voznik ni bil pod vplivom alkohola. V prometni nesreči je nastala materialna škoda na tovornem vozilu, in sicer poškodba oziroma strganje cerade ter manjše poškodbe nosilcev cerade. O dogodku so bili obveščeni tudi uslužbenci Slovenskih železnic, ki so pregledali konstrukcijo mostu, vendar morebitnih poškodb do zdaj niso ugotovili.