Tovorno vozilo se je zagozdilo pod železniški nadvoz

Policisti so ob 8.23 prejeli obvestilo o prometni nesreči I. kategorije z materialno škodo na območju nekdanjega mejnega prehoda v Rožni Dolini pri Novi Gorici, kjer se je pod železniški nadvoz zagozdilo tuje tovorno vozilo. Policisti so na kraju ugotovili, da je 52-letni voznik tovornega vozila, državljan Hrvaške, vozil iz Italije v Slovenijo prek nekdanjega mejnega prehoda v Rožni Dolini pri Novi Gorici. Pri tem ni upošteval prometne signalizacije, ki prepoveduje vožnjo za vozila, višja od 3,45 metra, zaradi česar je s prevelikim vozilom trčil v železniški nadvoz.
V nadaljevanju postopka so policisti vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da voznik ni bil pod vplivom alkohola. V prometni nesreči je nastala materialna škoda na tovornem vozilu, in sicer poškodba oziroma strganje cerade ter manjše poškodbe nosilcev cerade. O dogodku so bili obveščeni tudi uslužbenci Slovenskih železnic, ki so pregledali konstrukcijo mostu, vendar morebitnih poškodb do zdaj niso ugotovili.
Na kraju so pozneje posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica, ki so tovorno vozilo s tehničnim posegom izvlekli izpod nadvoza. Policija je o dogodku obvestila tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Zaradi neupoštevanja prometne signalizacije so vozniku izdali plačilni nalog.
Vozniki, pozor!
Voznikom, zlasti voznikom tovornih vozil, policisti svetujejo dosledno upoštevanje prometne signalizacije in omejitev glede višine vozil. Pred vsako vožnjo naj preverijo skupno višino vozila skupaj s tovorom ter načrtujejo pot z uporabo ustreznih navigacijskih sistemov za tovorna vozila, ki upoštevajo infrastrukturne omejitve. Posebno pozornost naj namenijo opozorilnim znakom za nizke podvoze, mostove in druge ovire ter pravočasno prilagodijo smer vožnje. Neupoštevanje teh omejitev lahko povzroči prometne nesreče, materialno škodo in motnje v cestnem prometu. Voznikom priporočajo tudi, da vozijo previdno in strpno, z večjo mero pozornosti v neznanem okolju ter upoštevajo prometna pravila in razmere na cesti, so opozorili na PU Nova Gorica.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.