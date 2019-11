Brutalni ropi na Celjskem: tožilka za Jelena zahteva 18 let in pol zapora

Kot je med zaključnimi besedami dejala tožilka Jasna Leskošek , so bila Anžetu Jelenu med dokaznim postopkom vsa očitana kazniva dejanja dokazana. Bil je glavni organizator in vodja hudodelske združbe, ki je izvedla štiri rope, Jelen pa je v teh ropih sodeloval z direktnim naklepom, je pojasnila tožilka.

V zagovoru, ki ga je podal že na prvotnem sojenju, je zanikal očitke o vpletenosti v štiri rope in dejal, da je obtožnica zoper njega konstrukt in izmišljotina. Vztrajal je, da ima alibi, da vseh članov hudodelske združbe iz obtožnice niti ne pozna in da ga omenjena druščina niti ni preveč marala. Dejal je, da tudi forenzična preiskava ni pokazala sledi njegovega DNK na kraju ropov.

Tožilka je za 29-letnega Velenjčana Anžeta Jelena predlagala 18 let in šest mesecev enotne zaporne kazni.

Kot je dodal na julijski obravnavi, je med priporom slišal od drugih pripornikov, da naj bi se preostali člani druščine dogovorili, da ga bodo v primeru, če bo šlo kaj po zlu, omenjali kot glavnega organizatorja ropov. A on to ni bil, je takrat dejal Jelen.

S tožilstvom so sporazum o priznanju krivde podpisali Denis Mihalić, ki je bil obsojen na 14 let ter devet mesecev zaporne kazni, njegov brat Leon, ki bo v zaporu na Dobu štiri leta in devet mesecev zapora, Aleksander Levec, ki je obsojen na devet let in deset mesecev, Simeun Filipović je dobil dve leti in dva meseca, Tim Lampret pa dve leti in tri mesece zaporne kazni.

Kakšna kazen je bila izrečena Jerajevi, pa ni znano, saj je bila obsojena kot mladoletnica.

V ponedeljek je bil sicer na celjskem okrožnem sodišču predviden predobravnavni narok za Jelena zaradi domnevne kraje ur v Avstriji. Ker Jelen ni imel zagovornika, je sodišče narok potem prestavilo.

Otroku med ropom grozili in ga ustrahovali

Kot je februarja lani povedal prvi mož celjskih kriminalistov Damijan Turk, so prvi rop izvedli novembra 2017 na območju Celja. Odnesli so zlatnino in gotovino v vrednosti več kot 28.000 evrov. Priča ropu je bil otrok, ki so mu grozili, da je razkril, kje je družina hranila dragocenosti, je dejal Turk.

V drugem ropu, prav tako v Celju, so januarja lani odnesli 1500 evrov gotovine, še isti mesec pa so družini v Velenju ukradli za 10.000 evrov zlatnine. Pri ropu na območju Žalca so na začetku februarja lani roparji odnesli še za več kot 50.000 evrov zlatnine in denarja.

Med ropom v Žalcu so po navedbah policije grozili vsej družini, v kateri so bili trije otroci, stari od enega do 12 let. Člane družine so pretepali, pa tudi streljali v hiši in pred hišo, kjer so ranili psa.