Tožilstvo dokazuje, da je kavaški klan ugrabljenega Božića odpeljal na Gorenjsko

Tožilstvo je za današnji narok priskrbelo dodatne posnetke Darsovih nadzornih kamer. Na njih so iskali, ali sta se 19. novembra 2019 peljala s Primorske na Gorenjsko volkswagen in opel, v katerih je Nacionalni forenzični laboratorij našel sledi Božićevih in Stanojevićevih oblačil. Posnetki niso bili izrezani, ampak so na sodišču predvajali vse, kar so kamere posnele v času, ko bi po mnenju tožilstva avtomobila lahko peljala mimo.

Na prejšnjem naroku je strokovnjakinja Nacionalnega forenzičnega laboratorija predstavila primerjavo vlaken, ki so jih našli v dveh avtomobilih, z oblačili umorjenega in obtoženega. Vzorci so se ujemali, tako bunda in hlače pokojnega z vzorci iz prtljažnika avtomobila kot pulover in hlače obtoženega z vlakni z zadnjega sedeža avtomobila.

Obramba je ugovarjala, češ da veliko ljudi kupuje podobna oblačila. Podvomila je tudi v to, da ima laboratorij ustrezne akreditacije za takšne preiskave.

Tožilstvo je že prej dokazovalo, da so obtoženci najeli omenjena avtomobila pri ljubljanskem podjetju in nato zahtevali izbris podatkov o opravljenih vožnjah z naprav GPS.

Božića so nazadnje videli 15. novembra 2019 v Ankaranu, kamor je pripeljal Žarka Tešanovića in Klemna Kadivca. Tam jih je pričakal Stanojević, ki naj bi skupaj s Kadivcem napadel Tešanovića. Dogajanje so opazili mimoidoči in obvestili Policijo, ki je Stanojevića in Kadivca prijela. Drugi člani združbe naj bi medtem po ugotovitvah tožilstva naložili Božića v drug avto in ga odpeljali na Okroglo k Čikojeviću.