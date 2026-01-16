Naslovnica
Črna kronika

Tožilstvo umaknilo obtožnico zoper tri obtožene smrti Stanislava Knafla

Ljubljana, 16. 01. 2026 14.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Sodišče, splošna

Tožilka Petra Vugrinec je na sojenju obtoženim zaradi smrti Stanislava Knafla umaknila obtožnico zoper Marjana Grma, Mihaela Grma in Marjana Brajdiča. Obtoženi tako ostaja le Marko Belcl, ki mu očita povzročitev hude telesne poškodbe, zaradi katere je marca 2021 77-letni Knafel umrl. Naslednja obravnava bo 3. februarja.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je sojenje nadaljevalo v nenavzočnosti obtožencev, s čimer se je sodnica Maja Povhe strinjala.

Do spremenjene obtožnice in delnega umika je po besedah Petre Vugrinec prišlo po opravljenem ponovljenem kazenskem postopku in skladno z ugotovitvami višjega sodišča, ki je sodbo jeseni 2023 razveljavilo. Iz sodbe višjega sodišča izhaja, da za vse obtožene ni dokazov, da so bili na kraju kaznivega dejanja, medtem ko je za Belcla sodišče "jasno navedlo, da je zanj situacija drugačna". Tožilka je dodala, da ga obremenjujejo ugotovljene okoliščine, časovne potne analize in videoposnetki ter na kraju kaznivega dejanja najdene biološke sledi.

Sodnica je nato določila, da bo naslednja obravnava 3. februarja, prisotni pa morajo biti vsi obtoženi in njihovi zagovorniki. Obtoženi Marko Belcl bo takrat lahko podal zagovor in morebitne dodatke dokazne predloge, prav tako njegov zagovornik Andrej Gerlovič.

Gerlovič je nato dejal, da ne ve, ali je razpisani datum glede na nastalo situacijo primeren, saj namerava vse tri nekdanje soobtožence predlagati kot priče. Povhe pa je odgovorila, da je postopek enoten za vse in da bo na koncu izdana ena sodba. Na vprašanje, ali namerava naslednjič sojenje končati, pa je sodnica odgovorila, da je odvisno, ali bo obtoženi podal zagovor in ali bodo podani dodatni dokazni predlogi.

Knafel je umrl po tistem, ko so ga 18. marca 2021 v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli. Šele naslednji dan ga je v gozdu, kjer je živel v bivalniku, našel njegov prijatelj, ki je poklical pomoč in policijo, a ga niso mogli rešiti.

Policija je v povezavi z napadom prijela Marjana in Mihaela Grma, Marka Belcla in Marjana Brajdiča, ki jim tožilstvo očitka povzročitev hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt. Četverica je bila decembra 2022 spoznana za krive in obsojena na zaporne kazni, a je višje sodišče jeseni 2023 sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje, obtoženim pa odpravilo pripor.

Novo sojenje se je začelo junija lani. Na zadnjem naroku decembra je sodišče zaslišalo več prič, med njimi policiste, kriminaliste in reševalno osebje, ki so pričali že na prvem sojenju.

tožilstvo stanislav knafl smrt obtožnica

