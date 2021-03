Tožilstvo vložilo obtožnico za januarski umor na območju Kamnika

Policija je moškega v preteklosti že obravnavala za kaznivo dejanje z elementi nasilja. Po do zdaj znanih podatkih je osumljeni prišel do stanovanja partnerice, s katero sta bila v ločitvenem postopku. Med prepirom jo je zabodel z nožem, partnerica pa je zaradi poškodb umrla na kraju dogodka. Po dejanju je osumljenec pobegnil s kraja umora, a so ga policisti kmalu izsledili in mu odvzeli prostost.