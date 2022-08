Tožilstvo vztraja pri dosmrtni ječi za trojni umor v Gerečji vasi

Obtožnica Drevenšku očita, da je na predlanski božič na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril partnerko, nato pa pred očmi svojega štiriletnega sina še taščo in tasta. Vse tri žrtve je s kuhinjskim nožem večkrat zabodel, nato pa sedel v avtomobil in se mirno odpeljal stran.

Silvo Drevenšek je bil lani kot prvi doslej v Sloveniji obsojen na dosmrtno zaporno kazen, a je višje sodišče sodbo razveljavilo in prvostopenjskemu sodišču naložilo ponovno sojenje pred novim senatom. To je zdaj tik pred izrekom sodbe, saj so na ptujskem okrožnem sodišču danes izvedli sklepne besede strank.

Tožilstvo vztraja, da je obtoženi zagrešil umor. Po besedah okrožnega državnega tožilca Uroša Tomažiča je storil grozovito dejanje iz močnega sovraštva, maščevanja in koristoljubja, da bi se izognil delitvi premoženja po razhodu s partnerko. Zahrbtnost dejanja po navedbah tožilstva nakazuje dejstvo, da je obtoženi zlorabil zaupanje nekdanje partnerke, s tem ko jo je pod pretvezo, da ji bo predal božična darila, zvabil v notranjost hiše in jo tam napadel.

Kasneje je presenetil tudi tasta in taščo v sosednji hiši, kjer sta pazila njegovega sina. "Odvrnilo ga ni niti rotenje lastnega sina. Med dejanjem je pokazal vso svojo brezčutnost, brutalnost in krvoželjnost," je ocenil tožilec.

Drevenšek je v sodni dvorani mirno spremljal tožilčev opis dogodka

Z glavo je začel zmajevati šele, ko je tožilec govoril o njegovih premoženjskih zahtevah. Obtoženi je namreč po besedah tožilca še po dejanju poizvedoval pri sodni cenilki, kako bi lahko prodal hišo.

Partnerki in njenim staršem naj bi pred usodnim dnem večkrat grozil s smrtjo, v času tragičnega dogodka pa je bil po Tomažičevih besedah sicer pod vplivom alkohola, a ne toliko, da ne bi mogel obvladovati svojih dejanj. Večino alkohola, ki ga je imel ob prijetju v krvi, naj bi namreč spil po napadu.

Glede na okrutnost dejanj je po ocenah tožilstva edina ustrezna kazen 30 let zapora za vsako kaznivo dejanje umora in štiri leta zapora za kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe oziroma enotna kazen dosmrtni zapor. Tomažič je tudi predlagal podaljšanje pripora zaradi ponovitvene nevarnosti, saj naj bi imel obtoženi na muhi tudi partnerkinega brata in njegovo dekle.

Za dosmrtni zapor se je zavzel tudi omenjeni brat, ki je danes kot oškodovanec govoril tudi v imenu vpletenega otroka. "Tako koristoljuben, egoističen in nasilen robot brez vesti nima več kaj iskati na prostosti. Izgubljenih ljubljenih nama nihče ne more več povrniti, a dosmrtni zapor nama bo dal vsaj kanček varnosti, zadoščenja in zaupanja v naš pravni sistem," je dejal.

Zagovornik: Šlo je za tipična afektivna kazniva dejanja, storjena iz osebne stiske

Zagovornik obtoženega Andrej Kac je nasprotno poudaril, da tožilstvo ni uspelo zadostno utemeljiti očitka umora oziroma tega, da je obtoženi dejansko ubijal iz brezobzirnega maščevanja in drugih nizkotnih nagibov ali da se je nad žrtvami izživljal. "Nimamo verodostojnega izvedenskega mnenja, ki bi preverljivo odgovorilo na ključna vprašanja. Točno vemo, kaj se je zgodilo, še vedno pa ne vemo, zakaj se je ta tragedija zgodila," je dejal.

Po njegovih besedah vse kaže, da je obtoženi storil dejanje hipno, brez vsakršnih predpriprav. "Svojih dejanj ni mogel razumeti, ni se znal obvladati," je povedal odvetnik. Med drugim je izpostavil konflikte v družini, nedavno ločitev in prekinitev stikov z otrokom, ki so obtoženega pripeljali do roba. "Šlo je za tipična afektivna kazniva dejanja, storjena iz osebne stiske," je dejal Kac.

Očitek o koristoljubju je po njegovih besedah neutemeljen, saj je sporna hiša v zemljiški knjigi pisana izključno na Drevenška, a si je obtoženi kljub temu prizadeval, da bi se s partnerko pogovorila o 'pošteni' razdelitvi premoženja. "Obtoženi je dejanje storil v navalu jeze, besa, temu je botrovalo tudi ekscesno uživanje alkohola, h kateremu se je zatekel po uteho," je zatrdil. "Obtoženi še danes ne ve, zakaj je storil ta brezumna dejanja. Ob impulzivnem ravnanju, nad katerim ni imel kontrole, se najverjetneje ni zavedal prisotnosti otroka," je še povedal odvetnik.

Dosmrtni zapor je po besedah Kaca nečloveška in kruta kazen, zato je sodni senat pod vodstvom sodnice Katje Kolarič spodbudil k "ustreznejši" kazni, ki bo obtoženemu sčasoma omogočila normalno življenje.

Na koncu je pred sodni senat stopil še Drevenšek in v joku povedal, da nikoli ne bi škodoval svojemu otroku. "Kar se je zgodilo, obžalujem bolj kot vse na svetu. Še danes ne vem, kaj se je takrat zgodilo z mano," je dejal.