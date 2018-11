Sodišče balonarja Kolenca oprostilo

TožilkaNikolaja Hožič je bila sicer pred izrekom sodbe prepričana, da je dokazni postopek nedvomno pokazal na njegovo krivdo, in je zanj predlagala osem let zapora.

Hožičeva je v današnjih zaključnih besedah tudi izpostavila pričanja potnikov v balonu in Kolenčevih kolegov balonarjev ter ugotovitve preiskovalcev letalskih nesreč. Opozorila je tudi, da je Kolenc spreminjal svoj zagovor.

Njegov zagovornik Boris Grobelnik pa je izpostavil predvsem mnenje britanskega izvedenca, ki je sicer Kolenca ocenil kot neizkušenega pilota, a menil, da sam pri pristajanju ne bi ravnal drugače.

Najhujša balonarska nesreča pri nas se je zgodila 23. avgusta 2012 malo pred 8. uro ob Ižanski cesti v bližini Iga pri Ljubljani. V toplozračnem balonu, šlo naj bi za največji balon na svetu, je bilo 32 ljudi, 30 potnikov, pilot ter kopilot. Do nesreče, v kateri so umrli štirje potniki, še dva pa zaradi hudih opeklin nekaj dni zatem, je prišlo med poskusom pristanka po tistem, ko se je začelo vreme naglo slabšati.

Balon je večkrat udaril v tla, zato so ponesrečenci popadali iz košare, razpršeni so bili v radiju enega kilometra. Reševalci, gasilci in policisti niso imeli lahkega dela - do poškodovanih pa so lahko prišli le peš. Trupla štirih ponesrečencev, ki so umrli že na kraju nesreče, so zoglenela, njihovo identiteto je potrdil šele Inštitut za sodno medicino.

Med huje poškodovanimi je bil tudi sam pilot Kolenc. Sojenje se je začelo 23. novembra 2015. Kolenc krivde ne priznava, dogodek pa je že na predobravnavnem naroku obžaloval. Na sojenju so se zvrstili preživeli potniki, svojci umrlih, vremenoslovci in tudi slovenski balonarji, ki so podajali svoje ocene o sposobnostih in znanjih balonarskega kolega Kolenca. Letos se je sodišče seznanilo še z mnenjem britanskega izvedenca za letenje z baloni.

Na zadnji obravnavi konec septembra pa je tožilstvo vložilo nekaj vsebinskih sprememb obtožnice. Med drugim je iz obtožnice črtalo, da je bila na dan nesreče ob 6. uri predvidena možna nevihta, in dodalo, da se je že dan pred nesrečo, 22. avgusta s hladno fronto bližalo nestabilno vreme. Je pa v obtožnico dodalo očitek, da je Kolenc imel premalo izkušenj za letenje s tem balonom, da je izbral napačen kraj za pristajanje in da bi z nizkim preletom Ižanske ceste lahko ogrozil udeležence v prometu. Prav tako se je po oceni tožilstva zavedal, da lahko do nesreče pride tudi zaradi velikosti balona.