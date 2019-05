Tožilstvo za Stephana zahteva devet let in pol zapora in izgon iz države

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se zaključuje sojenje Michelu Stephanu, ki ga obtožnica bremeni napeljevanja k uboju enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca. Zagrožena kazen je od pet do 15 let zapora, tožilka pa za obtoženca zahteva devet let in pol zapora ter izgon iz države za pet let. Zaradi begosumnosti zahteva tudi podaljšanje pripora.

Sodnica, predsednica senata, še ni odločila, ali bo danes tudi razsodba o krivdi.

Libanonski znanstvenik Stephan naj bi k uboju nagovarjal Iračana Alija, ki se je, še preden bi izvršil dejanje, obrnil na policijo in postal njen tajni sodelavec, danes pa je zaščitena priča. Policija je nato tajno snemala njegova srečanja s Stephanom in slednjega aretirala, ko je ocenila, da ima dovolj dokazov.

Stephanu je tožilstvo najprej očitalo kaznivo dejanje napeljevanja k umoru, za kar je zagrožena zaporna kazen do 30 let zapora, a je pred kratkim obtožnico zaradi pomanjkanja dokazov spremenilo in mu očita "le" še napeljevanje k uboju. Stephan se sicer že od začetka sojenja maja lani zagovarja, da je nedolžen.