Tožilstvo za trojni umor na območju Domžal predlagalo dosmrtno zaporno kazen

Petru Gaspetiju tožilstvo očita umor babice, dedka in strica na grozovit ali zahrbten način, za kar je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.

Tožilka Maša Podlipnik je sodišču predlagala, da Gaspetija spozna za krivega in mu izreče najvišjo predpisano zaporno kazen. "Glede na vse okoliščine primera sem prepričana, da je edina primerna in pravična kazen, da mu sodišče za vsako posamezno kaznivo dejanje določi kazen 30 let zapora ter mu izreče enotno kazen dosmrtnega zapora," je predlagala na današnji obravnavi.

Tako visoka zaporna kazen še ni bila izrečena v Sloveniji

Kot je dejala, se zaveda, da tako visoka zaporna kazen v Sloveniji še nikoli ni bila izrečena, vendar meni, da kaznivo dejanje umora še ni bilo izvršeno na tako okruten in grozovit način, kot je to po njeni oceni storil Gaspeti. Ob tem je izpostavila, da so se mu žrtve zaupale, saj so se dnevno videvali in si bili blizu.

"Dolgo časa sem razmišljala o tem, kaj bi lahko predstavljajo olajševalno okoliščino, vendar nisem našla nobene. Obdolženi dejanja ni priznal, prav tako tekom celotnega postopka ni pokazal niti najmanjšega obžalovanja,"je dejala. Da do sedaj še ni bil kaznovan, po njeni oceni ne predstavlja olajševalne okoliščine, saj se po besedah tožilke od vsakega državljana utemeljeno pričakuje, da spoštuje pravni red in se ravna po zakonskih normah. Nasprotno pa je zagovornik Anže Mlinarič prepričan, da Gaspetiju niso uspeli dokazati nobenega očitanega dejanja, zato je sodišču predlagal izrek oprostilne sodbe.