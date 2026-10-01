Tožilstvo zadovoljno s sodbo Kavaškemu klanu

Specializirano državno tožilstvo (SDT) sodbo v zadevi slovenske celice Kavaškega klana ocenjuje kot pomemben uspeh pri pregonu organiziranega kriminala. Okrožno sodišče v Ljubljani je namreč v velikem delu sledilo predlogu tožilstva in 14 obtoženih spoznalo za krive trgovanja s prepovedanimi drogami v hudodelski združbi. Skupaj jim je izreklo 108 let zapora. Vodji slovenske celice Klemnu Kadivcu je izreklo najvišjo dovoljeno kazen 15 let zapora, drugim članom pa kazni od pet do 12 let. Tožilstvo je ob koncu sojenja za vseh 14 zahtevalo skupno 110 let in šest mesecev zapora, zato se izrečena skupna kazen od njegovega predloga razlikuje za dve leti in pol. Vsem obsojenim je sodišče izreklo tudi stranske denarne kazni v skupni višini 164.000 evrov. Sodišče je odločilo tudi, da se odvzame 234.140 evrov zaseženega denarja in 2.849.051,26 evra pridobljene premoženjske koristi. Zoper dva obsojena je sodišče odredilo pripor, za enega pa določilo varščino do pravnomočnosti sodbe.

'Ničelna toleranca do organizirane kriminalitete'

Vodja Specializiranega državnega tožilstva Ivan Pridigar je po sodbi poudaril, da je pregon najtežjih oblik organiziranega kriminala ena od prednostnih nalog SDT. "Sodba v tej zadevi ponovno dokazuje, da Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije deluje učinkovito in uspešno ter da je pregon najhujših oblik organiziranega kriminala prednosten," je dejal. Posebej je izpostavil višino kazni. "Predlagane in izrečene kazni, med njimi za organizatorja ter vodjo združbe najvišja možna, izkazujejo, da imamo v Sloveniji ničelno toleranco do organizirane kriminalitete," je dodal.

Sojenje v zadevi Kavaški klan FOTO: POP TV

Od kokaina do heroina

Po navedbah SDT so obdolženi skupaj z drugimi identificiranimi in neidentificiranimi sostorilci ustanovili slovensko celico mednarodne kriminalne združbe. V okviru združbe so ustanavljali gospodarske družbe ter v prikritih prostorih tovornih vozil prevažali prepovedano drogo in denar od njene prodaje. Po navedbah SDT so od oktobra 2018 do 14. maja 2021 na območju več evropskih držav prepeljali najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, 30 litrov amfetaminske baze, 10 kilogramov heroina in 96 kilogramov hašiša. S kriminalno dejavnostjo so po ugotovitvah tožilstva pridobili večmilijonsko premoženjsko korist. Predkazenski postopek je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo, pri odkrivanju združbe pa so bili uporabljeni različni prikriti preiskovalni ukrepi na podlagi odredb tožilca SDT in preiskovalnih sodnikov.

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